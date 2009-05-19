“İngiliz takımlarında çok yabancı var"



Hollandalı efsane futbolcu 6+5 sisteminin getirilmesiyle çocuk yaşta sayılacak futbolcuların transfer edilmesinin önüne geçileceğini düşünüyor.



Cruyff Premier Lig takımlarının kadrolarında çok az İngiliz futbolcuya şans tanıyabildiklerini belirtti ve Avrupa Parlementosu’na 6+5 kuralını yürürlüğe sokmasını istedi.



El Periodico’daki köşesinde bu konuya yer veren Cruyff Premier Lig’de çok yabancı oyuncu oynatıldığını ve milli takımın bundan zarar verdiğini belirtti.



Cruyff yazısında, “İngiliz kulüpleri Avrupa kupalarında finallere ve yarı finallere ulaşıyor. Ama buralara ulaşan kulüplerin kadrolarına baktığımızda çok az İngiliz oyuncu bulunuyor. Chelseai Arsenal, Liverpool ve Manchester United’ın kadrolarına baktığımızda İngiltere milli takımının son Avrupa şampiyonasına niye katılamadığını anlayabilirsiniz” dedi.



FIFA’nın 6+5 kuralına destek veren Cruyff, “Önümüzdeki ay Avrupa parlamentosunda oylama yapılacak. Ben burada 6+5 kuralının gündeme gelmesini istiyorum. Bunun için savaşacağım. Bence milli takımlar güçlenmeli ve bir oyuncu yetiştiği kulübünde kalarak kendisini oraya ait hissetmeli. Böylece fakir ülkelerden çocuk yaşta futbolcuların transfer edilmesinin de önüne geçilebilir” diyerek yazısını noktaladı