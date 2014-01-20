İngiliz siyasetçi: Eşcinsel evlilik yasası Tanrı'yı kızdırdı!

Britanya Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) Oxford bölgesinden Belediye Meclis Üyesi David Silvester’in, BBC radyoda katıldığı bir programda söylediği 'Dualarım eşcinsellerin iyileşmeleri için' sözleri ülkede büyük tepki topladı.

Doğan Haber Ajansın'dan Gonca Yağcı'nın İngiliz Independent gazetesine dayandırdığı haberde, Silvester, daha önce yerel bir gazeteye yazdığı mektupta da hükümetin eşcinsellerle ilgili yasaları değiştirmesinden dolayı Tanrı'yı kızdırdıklarını savundu.

Sağ görüşlü siyasetçi, İngiltere 'nin Noel zamanında yaşadığı sel felaketi ve fırtınaların da eşcinsellere yasal evliliğin yolunun açılması nedeniyle Tanrı'nın bir cezası olduğunu ileri sürdü.

Gazete, Silvester'in bu açıklamasının ardından partiden uzaklaştırıldığını yazdı.

Mektubunda, İngiltere'de eşcinsellerin evliliğin yasalaşmasının ardından kürtaj yasasının değişmesine de tepki gösteren siyasetçi, 'Hristiyan olarak eşcinselleri sevmem gerekiyor, gerçekten de seviyorum. Dualarım onların iyileşmesi için. Bu ruhsal bir hastalık. Bunu ben demiyorum, İncil diyor' ifadelerini kullandı.

Partiden geçici olarak uzaklaştırılan siyasetçiye ise tepkiler yağıyor.

Liberal ve sağ kanattaki partinin Genel Başkanı Nigel Farage, Silvester'in parti sözcüsü olmadığını söyleyerek 'onunla tanışmadım bile, Silvester'i haklı olarak partiden uzaklaştırdık' diye konuştu.

Bir parti yetkilisi de Independent gazetesine yaptığı açıklamada, Silvester'in sözleri yüzünden Oxford'da yaşayanların utanç içinde olduğununu söyledi.