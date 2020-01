'Miliband'in babası marksistti' haberi İngiltere'de etik tartışması başlattı

İngiltere’de yayımlanan Mail on Sunday gazetesinin, muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Ed Miliband'in babasıyla ilgili ortaya attığı “Ralph Miliband Marksist’ti ve İngiltere’den nefret ediyordu” iddiası ülkede medya ve etik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Mail on Sunday gazetesi, muhalefet lideri Ed Miliband'in bu yıl ölen eniştesi için düzenlenen özel bir anma törenine muhabir gönderdiğinden dolayı özür diledi; ancak Ralph Miliband ile ilgili iddiasının arkasında durdu.

Mail on Sunday'in editörleri, İşçi Partisi liderinin Marksist bir akademisyen olan babasını ''İngiltere'den nefret eden adam'' diye tanımlayan makalelerinden dolayı özür dilemeyi reddetti.

Cenazede davetsiz misafir

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İşçi Partisi liderinin babasını “vatan hainliğiyle” suçlayan Mail on Sunday’den bir muhabir, Miliband ailesinin anma törenine davetsiz giderek, Ed Miliband’den tepki almak istedi.

Konuyu doğrudan gazeteye bir mektup yazarak şikayet eden İşçi Partisi lideri, ''Temsil ettikleri gazetecilik kültürü üzerinde düşünmelerini'' istedi.

Sınırlı özür geldi

Mektuba karşılık editör Geordie Greig ''şartsız özür dilediklerini'' belirterek, muhabirin kendi bilgisi dışında gönderildiğini ve ''bu yanlış karar'' hakkında gazete içinde bir soruşturma açtıklarını belirtti.

Ancak Mail on Sunday, Ed Milliband'in İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere donanmasında görev yapmış akademisyen babası Ralph Miiliband'i ''İngiltere'den nefret eden adam'' başlığıyla tanıtan makalenin arkasında duruyor.

İşçi Partisi’nden de tepki var

İşçi Partisi'nin gölge kabinesinde içişlerinden sorumlu olan Yvette Cooper ise Ralph Miliband'in İkinci Dünya Savaşı'nda vatanı için savaştığını söyleyerek, Daily Mail'in ''İngiltere'nin toplumsal değerleri üzerinde tekel sahibi'' olmadığını kaydetti.

The Guardian tartışmayı manşete taşıdı

Ed Miliband ile Mail on Sunday arasında artan tansiyon diğer İngiliz gazetelerinin de dikkatini çekti. Tartışmayı 2 Ekim gününde manşetine taşıyan The Guardian, Ralph Miliband’in biyografi yazarı Michael Newman’ın “Ralph Miliband, İngiltere’den nefret eden değil, çok seven bir adamdı” ifadelerini aktardı.

Newman, The Guardian’a yaptığı açıklamada, Mail on Sunday gazetesinin İngiltere'deki sistemi ve kurumları eleştirenleri ''yeterince vatanını sevmemekle'' suçlamasını doğru bulmadığını söyledi.

Mail on Sunday haberi etiğin önüne koydu

The Guardian ayrıca, İşçi Partisi yetkililerinin, Mail on Sunday gazetesinin muhabirlerini, haberciliği medya etiğinin önüne koyarak çalıştırdığı iddialarına yer vererek, Ed Miliband'in "Babam artık hayatta değil, cevap veremez, ancak ben verebilirim. O yüzden bu çıkışı yaptım ve doğru olduğunu düşünüyorum. Bir politikacı olarak değil, bir oğul olarak konuşuyorum" sözlerini sayfalarına taşıdım.