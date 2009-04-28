İngiliz savunması Türk firmalarını bekliyor

IDEF'09 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na katılan İngiltere'nin, yüzde 40'ını yabancı firmaların oluşturduğu 18 milyar dolarlık tedarik pazarının, Türk firmalarına önemli fırsatlar sağlayabileceği bildirildi.



İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen IDEF-09 Fuarı'nda Birleşik Krallık Ordusuna mensup askerlerin, savunma ve güvenlik ekipmanlarını tanıttığı bir stant bulunuyor.



Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım (UKTI) Savunma ve Güvenlik Örgütü Başkanı Richard Paniguian, Türkiye ve İngiltere arasındaki son derece iyi ilişkileri savunma alanında da geliştirmeyi istediklerini kaydetti.



İngiltere'nin sadece ürün satmak yerine ülkelerle ortaklık geliştirme politikasına verdiği öneme işaret eden Paniguian, bu politikanın, satış yaptıkları ülkelerde üretim yapmak ve oradan üçüncü ülkelere de ihracat gerçekleştirme gibi uygulamaları da içerdiğini söyledi.



İngiliz şirketleri Türkiye'deki fırsatlar konusunda bilgilendirmek ve Türk şirketlerini İngiltere'de iş yapmaya teşvik etmek istediklerini dile getiren Paniguian, şöyle konuştu:



"İngiltere'de Türk şirketleri var ama savunma alanında yeterli sayıda yok. Türkiye şu anda bilişim teknolojilerinde önemli bir insan gücüne sahip bulunuyor. Bu konuyla ilgili bölümlerden mezun olan genç nüfus, Türkiye'nin teknoloji, mühendislik ve bilişim teknolojileri alanında çok iyi bir üne sahip olmasını sağlıyor. Bu hem savunma hem diğer alanlarda geçerli."



Türkiye önemli savunma pazarlarından



UKTI Savunma ve Güvenlik Örgütü Medya Sözcüsü Adam Thomas ise, Türkiye'yi önümüzdeki 5-10 yıl içinde en önemli savunma pazarlarından biri olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Burada başarılı olmamızın tek yolunun, iki yönlü bir ilişki geliştirmekten geçtiğini biliyoruz. Bir yandan size tedarik sağlarken, aynı zamanda ortak girişimler başlatmak istiyoruz. Savunma sanayisindeki Türk şirketlerini İngiltere'deki ihalelere katılmaya davet ediyoruz. İhaleleri incelemelerini, yeterli olup olmadıklarını görmelerini istiyoruz. Yeterli olmadığı durumlarda, kendilerini nasıl geliştirebilecekleri, hangi alanlara yatırım yapmaları gerektiği konusunda tavsiyeler veriyoruz."



İngiltere'nin yıllık 18 milyar dolarlık bir tedarik programına sahip olduğuna işaret eden Thomas, bunun yüzde 40'dan fazlasının yabancı şirketlere gittiğini kaydetti.



Thomas, "Türk firmalarına 'Neden bizim pazarımıza gelip, gelecek ihalelerde şansınızı denemiyorsunuz' diyoruz" dedi.



Yeni teknolojiler



İngiltere ordusunun barış koruma, güvenlik ve savunma teçhizatlarının tanıtıldığı stantta sergilenen yeni savunma ve güvenlik teknolojileri arasında, kirli suyu herhangi bir kimyasal içermeden, bir filtre aracılığıyla içilecek hale getiren su mataraları dikkati çekiyor.



Stant yetkilileri, "Lifesaver" denilen su mataralarının, pek çok bölgede barış koruma güçlerinde görev yapan Türk askerleri için de faydalı olacağına işaret ediyor.



Buna göre, askerler, temiz su olanaklarının bulunmadığı bölgelere gittiklerinde dahi, yanlarında temiz su taşımak zorunda kalmıyor, buldukları herhangi bir suyu, mataralarında temizleyerek içebiliyorlar.



Ayrıca stantta, özellikle terörist faaliyetlere karşı insanların hareketlerini inceleyebilen, sıra dışı durumları tespit edebilen teknolojiler de tanıtılıyor.

