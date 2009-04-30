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Ekonomi

İngiliz savunma devi 3 fabrikasını kapatacak

30 Nisan 2009 19:31

BAE Systems adlı İngiliz savunma sanayi devi kuruluş, İngiltere'deki üç fabrikasını kapatacağını açıkladı.

İngiliz hükümetinden gelen siparişlerdeki azalma yüzünden bu kararı aldığı belirtilen BAE Systems'in, fabrika kapatma kararı sonucunda 500 işçinin işsiz kalacağı belirtiliyor.

Kapatılması sözkonusu olan her üç fabrikanın da şirketin Küresel Savaş Sistemleri Vasıtaları ve silah üretimini gerçekleştiren Telford, Leeds ve Guilford'daki fabrikaları olacağı açıklandı.

BAE'nin konuyla ilgili açıklamasında kararın İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Irak ve Afganistan'daki operasyonlarının azaltılması ve buna bağlı olarak ordunun ihtiyaçlarında oluşan azalmadan kaynaklandığı bildirildi.

Şirketin operasyonlarının daha etkin hale getirilebilmesi için fabrika kapatma kararının kaçınılmaz olduğu da belirtilen açıklamada, bu kararın alınmasından büyük üzüntü duyulduğu da vurgulandı.

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