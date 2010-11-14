-İNGİLİZ ŞARKICIDAN İLGİNÇ İDDİA ANKARA (A.A) - 14.11.2010 - Ünlü İngiliz şarkıcı James Blunt, 1999'da Kosova'da Amerikalı General Wesley Clark'ın emrine itaat etmeyerek, uluslararası bir krizi ve olası bir 3. Dünya Savaşı'na engel olduğunu iddia etti. ''You're Beautiful'' adlı hit parçayı seslendiren ve Britanya Ordusu'nun önemli bir birliğinde eskiden yüzbaşı rütbesinde görev yapan Blunt, BBC radyosuna verdiği demeçte, o gün NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Amerikalı General Wesley Clark'ın Rus askerlerine saldırı emrine itaat etmediğini anlattı. O sırada 25 yaşında olan Blunt, Haziran 1999'da emrindeki askerleriyle Kosova'da başkent Priştine Havaalanının kontrolünü, 200 kadar Rus askerinden ele geçirme emri aldığını belirtti. Bugün bir hayır vakfının başkanı olan 36 yaşındaki Blunt, General Clark'ın NATO komutası altındaki askerlerine ve bunların komutanı olarak kendisine Rusları ''tahrip etme'' emri verdiğini iddia ederek, ''Oradaki 200 kadar Rus'u askerlerimle etkisiz hale getirme emri aldım. Önümdeki askerler hava indirme taburundandı, yani çatışmaya girecekleri açıktı. Emri veren General Wesley Clark, bize normal gelmeyen kelimeler kullanmıştı. (Tahrip etmek) gibi kelimeler telsize düştü'' diye konuştu. Şans eseri telsiz konuşmasını İngiliz General Mike Jackson'ın dinlediğini hemen devreye girdiğini ve ''Askerlerimin 3. Dünya Savaşı'nın sorumlusu olmalarına izin vermeyeceğim'' diyerek müdahale ettiğini anlatan James Blunt, İngiliz generalin çatışmaya girmek yerine havaalanını kuşatma önerisinde bulunduğunu, böylece birkaç gün sonra Rusların havaalanını paylaşmak zorunda kalacaklarını söylediğini belirtti. Ünlü müzisyen, İngiliz General Jackson müdahale etmese bile, kendisinin askeri mahkemede yargılanma pahasına emre itaat etmemekte kararlı olduğuna da sözlerine ekledi. Blunt, 2002 yılında askerlikten ayrılmıştı.