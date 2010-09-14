-İNGİLİZ ŞARKICI GEORGE MICHAEL'A HAPİS CEZASI LONDRA (A.A) - 14.09.2010 - İngiliz şarkıcı George Michael, uyuşturucu kullanmaktan ve kazaya sebep olmaktan sekiz hafta hapis cezasına çarptırıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Highbury Corner Sulh Mahkemesi, 47 yaşındaki sanatçıya,Temmuz ayında yaptığı trafik kazasıyla ilgili soruşturmada kenevir kullandığının tespit edilmesinin ardından, bugünkü duruşmada hapis cezası verdi. George Michael, benzer bir suçtan üç yıl önce ceza aldığı için araba kullanması yasaktı. Şarkıcı geçen Temmuz ayında kuzey Londra'da yaptığı trafik kazasında, sabahın erken saatlerinde evine arabasıyla giderken, kaldırıma çıkmış ve bir fotoğrafçı dükkanına çarparak, maddi zarara neden olmuştu. Olayın ardından tutuklanan Michael'ın üzerinden uyuşturucu çıkmış, yapılan kan testleri sonucu da kenevir kullandığı tespit edilmişti. Bu arada, Michael'ın bugün davasının görüldüğü Sulh Mahkemesinin önünde, sanatçının çok sayıda hayranı toplandı.