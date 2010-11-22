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Ekonomi

İNGİLİZ ROLLS

22 Kasım 2010 15:18

-İNGİLİZ ROLLS-ROYCE'A 1,8 MİLYAR AVROLUK MOTOR SİPARİŞİ LONDRA (A.A) - 22.11.2010 - İngiliz uçak motoru üreticisi Rolls-Royce, Çin havayolları şirketi Air China'dan 1,8 milyar avro tutarında motor siparişi aldı.  Londra merkezli Rolls-Royce, Air China şirketine, 10 adet Airbus ''A350 XWB'' yolcu uçağı için ''Trent XWB'' motorları ve 10 adet ''A330'' yolcu uçağı için de ''Trent 700'' motorları tedarik edeceğini açıkladı.  Air China da A330 uçakları için teslimatın 2013-2015 yıllarında ve A350 XWB için ise 2018-2020 yıllarında yapılmasını bekliyor. Rolls-Royce'un sivil havacılıktan sorumlu başkan yardımcısı Steve Miller, ''Air China'nın başka bir anlaşmayla bize olan güvenini bir kez daha göstermesinden gurur duyuyoruz'' dedi. Bu ay başında Avustralya havayolları şirketi Qantas'a ait dünyanın en büyük ticari yolcu uçağı A380'in motoru, uçak Singapur'dan Avustralya'nın Sydney kentine giderken havada patlamıştı. A380 için ürettiği ''Trent 900'' motorun patlamasıyla oluşan güvenlik kaygılarını gidermeye çalışan Rolls-Royce, motordaki soruna yol açan sebebin giderildiğini ve motorları onaracaklarını açıklamıştı. Rolls-Royce, diğer bir Çin havayolları şirketi China Eastern Airlines (Doğu Çin Havayolları) ile A330 yolcu uçaklarına 16 adet motor tedarik etmek için bu ay içinde 1,2 milyar dolar tutarında anlaşma imzalamıştı.

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