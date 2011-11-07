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Ekonomi

''İngiliz Prensi'' Konya'yı sevdi KONYA (A.A)

07 Kasım 2011 14:13

-''İngiliz Prensi'' Konya'yı sevdi KONYA (A.A) - 07.11.2011 - Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir çiftçi tarafından 5 yıl önce tesadüfen yetiştirilen, ''İngiliz Prensi'' olarak bilinen kayısı ve şeftali aromasındaki yerli nektarinin, Konya'nın iklim şartlarına dayanıklı olduğu, bu meyvenin Konya'da yaygınlaştırılmasının amaçlandığı bildirildi. Meram Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyibiner, Konya'da yeni ürünlerin yetiştirilmesi için deneme faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Yeni ürünlerin bölgeye kazandırılması konusunda çalışmalarını sürdürürken, 5 yıl önce merkez Meram ilçesinde bir çiftçinin bahçesine diktiği nektarin fidanları arasında tesadüfen bulunan ''İngiliz Prensi''nin geçen yıl ilk meyvesini verdiğini ifade eden Ataiyibiner, ''Kayısı ve şeftalinin bileşimi bir aroması olan bu meyvenin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve odamız bünyesinde hızla geliştirilerek Konya'ya kazandırılması amaçlanmaktadır'' dedi. İlerleyen günlerde Konya İl Özel İdaresinde meclis bütçelerinin görüşüleceğini belirten Ataiyibiner, yerli nektarinin çiftçiye bir miktar dağıtılarak, bölgede deneme üretimlerinin yapılmasını hedeflediklerini aktardı. ''İngiliz Prensi''ni, deneme üretimi yapılan Meram'a ve aynı iklim şartlarına sahip meyvecilikle uğraşan diğer bölgelerin tamamına yayacaklarını anlatan Ataiyibiner, ''Kayısı, şeftali ve 'İngiliz Prensi' olarak bilinen yerli nektarin, yetiştiği alanın iklim şartlarına uyum sağladı. Özellikle yerli nektarinin dona karşı herhangi bir problemi olmadı. Narin bir meyve değil. Şeftalide ve kayısıda donmaya bağlı yanmalar olurken, yerli nektarin de böyle bir sorun yaşanmadı. İlerleyen yıllarda daha çok alanda, çevre köylerde yaygınlaşması için çalışacağız'' dedi.

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