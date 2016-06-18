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Dünya

İşçi partili İngiliz kadın vekil Jo Fox'u öldüren Thomas Mair hakim karşısına çıkacak

52 yaşındaki Thomas Mair'in ABD'deki Neo-Nazi gruplarla iletişimde olduğu ifade edildi

18 Haziran 2016 16:07

İngiltere'de Leeds kenti yakınlarındaki Yorkshire'da öldürülen İngiltere İşçi Partisi milletvekili Jo Fox'un katil zanlısı Thomas Mair bugün hakim karşısına çıkacak. Mair'e yöneltilen suçlamalar arasında adam öldürmek, ağır yaralamak ve silah taşımak bulunuyor. 

Sputnik'te yer alan habere göre, Cox'un katil zanlısı Mair'in aşırı sağcı ‘Önce Britanya’ grubuyla bağlantısına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. AB, göçmen, sığınmacı ve İslam karşıtı görüşleri ve eylemleriyle bilinen "Önce Britanya (Britian First)" grubunun sosyal medyada Mair'in de fotoğraflarında görüldüğü bir protestoyla ilgili tweeti sildiği kaydedildi.

Mair'in saldırı anında "Önce Britanya" diye bağırdığı basına yansımıştı. Ayrıca zanlının, Amerika merkezli ırkçı örgüt Ulusal İttifak (National Alliance) ile 1999'dan bu yana bağlantılı olduğu öne sürülmüştü.

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