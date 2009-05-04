İngiliz polisinin karnesi kötü

İngiliz polisi, 3 bin 357 kazaya ve 150 kişinin ölümüne neden olmuş.



İngiltere'de, `Bilgi Özgürlüğü Yasası' uyarınca yapılan başvuru sonucunda elde edilen bilgiye göre, polisin `basit sürüş hataları' sonucu, 2004 yılından bugüne kadar 150 kişinin ölümüne neden olduğu ortaya çıktı. Polisin neden olduğu kazaların, `geri gelirken kanat aynalarını kullanmamak, kavşaklarda durmamak ve köşelerden hızlı bir şekilde dönmek' gibi basit sürüş hatalarından kaynaklandığı ortaya çıktı.



Daily Mail Gazetesi, `Bilgi Özgürlüğü Yasası'ndan yararlanılarak elde edilen bilgilere göre, 2004-2009 yılları arasında polis araçlarının karıştığı trafik kazalarında 150 kişinin yaşamını yitirdiğini, ölümlü kazaların 79'unun ise `kovalamaca' sonucu meydana geldiğini duyurdu.



Polisin geçtiğimiz yıl 3 bin 357 trafik kazasına neden olduğunu belirten gazete, trafik kazasında yaşamını yitiren 2 bin 492 kişinin diğer araçları kullandığı, 56'sinin motorsikletli veya bisikletli olduğunu, diğer 22'sinin de yaya olduğunun tespit edildiğini ve bu kazalarda yaralanan 126 kişinin de hastanede tedaviye muhtaç olduğunu kaydetti.



Polis bilgi vermedi



52 polis merkezinden 10'unun polis araçlarının karıştığı kazalarla ilgili bilgi sağlamaktan kaçındığını, bir kaçınında bu başvuruyu reddettiğini vurgulayan gazete, söz konusu bölgelerde meydana gelen kazaların, elde edilen bilgilere dahil olmadığını ekledi.



İngiliz Bağımsız Polis Komisyonu (IPCC), kovalamaca sırasında gereksiz risk alan polis memurlarının, bunu daha sonra idrak ettiklerini açıkladı.



Newcastle'da görevli trafik polisi John Dougal da, devriye sırasında tepe lambası ve siren kullanmadan hız yapınca, 16 yaşındaki Hayley Adams'a çarparak ölümüne neden olmuştu. Geçtiğimiz gün hakim karşısına çıkartılan Dougali, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. (DHA)



