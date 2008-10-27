İngiliz polisi sokakta kimlik soracak!

Polis yetkilerinin son derece sıkı tutulduğu İngiltere'de Midas adı verilen projeyle polise sokakta parmak izi kontrolü yapmasını sağlayacak cihaz verildi.



İngiltere’de polise, sokakta şüpheli kişilerin kimlik ve sabıka kontrollerini yapabilmesi için yeni geliştirilen mobil parmak izi tespit cihazlarından dağıtılacağı açıklandı.



18 ay içinde tüm İngiltere’de yaygın olarak kullanılmasına başlanacağı bildirilen yeni cihazın on binlercesinin, ülkedeki polis teşkilatlarına dağıtılmak üzere satın alındığı kaydedildi. Polise sokak ortasında, anında parmak izi alma imkanı sağlayacak yeni cihazların kullanımını öngören Midas adlı projenin, soruşturmaları hızlandırması, zaman ve paradan tasarrufu sağlaması bekleniyor.



Bu arada İngiltere’de faaliyet gösteren insan hakları kuruluşları, polisin sokak ortasında kontrollerde aldığı parmak izlerinin, dinleme ve izleme faaliyetlerinin sonucunda elde edilen kayıtlar gibi arşivlenmemesini, kontrolün ardından imha etmesini istedi.



Polis teşkilatı ise yaptığı açıklamada, kontroller sonucunda elde edilen parmak izlerinin bu konuda oluşturulan veri tabanına eklenmeyeceği, kontrolün ardından imha edileceği konusunda garanti verdi. İngiltere’de polis halen parmak izi kontrolü yapmak istediği kuşkuluyu en yakın polis merkezine götürmek zorunda. Araştırmalar, bir şüphelinin polisle karşılaşmasından parmak izinin alınmasına kadar geçen sürenin ortalama 67 dakika olduğunu gösteriyor