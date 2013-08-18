İngiliz polisi: Prenses Diana'nın ölümü ile ilgili yeni istihbaratı ciddiye alıyoruz

Prenses Diana, sevgilisi Dodi Al Fayed ve Fransız şoförlerinin İngiliz Ordusu’nun elit komando birliği SAS’den bir çavuş tarafından öldürüldüğü istihbaratını alan Scotland Yard, bu istihbaratı ciddiye aldıklarını açıkladı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Faruk Zabcı ve Aynur Tattersall'ın haberine göre, yayınladığı bildiride Metropolitan Polis, Paris’te 31 Ağustos 1997’de tünelde meydana gelen kazayla ilgili elde ettiği yeni istihbaratın doğruluk derecesini Özel Suç ve Operasyonlar kumandasındaki uzmanlarına araştırtacaklarını bildirirken ilk Paget araştırmasının üç yıl sürmesi ve çok pahalıya patlaması nedeniyle “Yeni bir soruşturma başlatmıyoruz ve araştırmamız Paget Operasyonu kapsamında değil” demekle yetindi ama bulgulara göre yeni bir soruşturma açılması bekleniyor.

BBC ayrıntılara girmeden yeni istihbaratın polisin eline geçtiğine değinirken SKY Televizyonu verdiği ilk haberlerde istihbaratın son birkaç gün içinde eski bir askerin kayınpederi ve kayınvalidesi tarafından polise sızdırıldığını bildirildi. Bu istihbaratta Prenses Diana’nın ölmeden önce tuttuğu Günlüğü’nün varlığına dikkat çekildi.

Diana ve Dodi Al Fayed’in ölümlerinin Lord Justice Scott Baker başkanlığında bir kurul tarafından 2007-2008 yıllarında Yüksek Kraliyet Mahkemesi’nde soruşturulduğuna dikkat çeken Metropolitan Polis, ayrıntılara girmedi ama Mirror Grubuna bağlı Sunday People gazetesi, istihbaratın kaynağı tarafından elle yazılmış mektubu yayınladı.

SAS’ın Prenses Diana’nın ölümünün arkasında olduğunu ileri süren 7 sayfalık mektuptan Savunma Bakanlığı’nın ve Askeri Savcılığın yazıldığı 2011 yılı Eylül ayından beri haberdar olduğu anlaşıldı. Dodi Fayed’in babası Muhammed Al Fayed, kazada devletin parmağı olduğunu defalarca söylemişti. Prenses Diana’nın 16 yıl önce SAS’A bağlı Çavuş Danny Nightingale tarafından öldürüldüğünü yazan mektubun çavuşun kanunsuz silah ve cephane taşımaktan suçlu bulunduğu 2. askeri mahkemesinde ortaya çıktı. Askeri savcılık ayrıntıları gizli tutmak istedi ama Sunday People mektubu yayınladı.

Söz konusu mektubu Danny Nightingale’in oda arkadaşının kayınpeder ve kayınvalidesin SAS Birlik komutanına gönderdiği öğrenildi.

İngiliz basını da ikiye bölündü

Bir çok basın kuruluşu son gelişmeyi görmezlikte gelirken, gazeteler de ikiye bölündü. Sunday People dışında sadece Sunday Express “Diana’nin ölümünde SAS bağlantısı” başlığıyla haberi manşet yaptı.

Şüpheli bir trafik kazasıdna öldüler

1997 yılında Dodi Al Fayed'le birkaç tatile çıkan Prenses Diana, Ağustos ayında Akdeniz 'de Dodi'nin 'Jonikal' yatında kaldı. Çok sayıda paparazzi kovaladığı için Diana ve Dodi Paris'e dönmeye karar verdi. 31 Ağustos sabah saat 12.30‘da Dodi'nin apartmanına gitmek için otelden çıktılar. Otelin arkasından çıktılar fakat paparazzi onları bekliyordu. Giderken şoför (Henri Paul) yolu şaşırdı ve karanlık bir tünelde kaza yaptı. Henri Paul ve Dodi al Fayed olay yerinde hayatını kaybetti. Paparazziler fotoğrafları çekerken ambulans geliyordu. 2 saat doktorlar Diana'nın hayatını kurtarmaya çalıştı. Saat dörtte Prenses Diana yaşamını yitirdi. Sadece Diana'nın koruma görevlisi, Trevor Rees-Jones hayatta kaldı.

Haberi duyduğunda Prens Charles, Earl Spencer ve Diana'nın kız kardeşleri İngiltere 'den hemen Diana'nın yanına gitti. O sabah da Diana'nın bedeni İngiltere'ye döndü. 6 gün resmi yas ilan edildi ve 6 Eylül 1997’de yapılan görkemli bir veda töreniyle Diana toprağa defnedildi. Ayrıca öldüğünde sarayın önüne yüz binlerce not ve çiçek bırakıldı. Prens Harry bir not yazdı: "Mommy"(anneciğim) ve tabutuna bıraktı. 2.5 milyar kişi Diana'nın cenazesini izledi. İngiltere'de bütün kanallar cenazesini gösterdi. Bazı söylentilere göre Prenses Diana'nın ölümünün bir suikast olduğu düşünüldü. Ama bunu kanıtlayan bir delil ortaya çıkmadı.