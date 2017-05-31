İngiliz polisi Manchester saldırganının mavi bavulunu arıyor

İngiltere'de 22 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Polis saldırıdan bir gün önce bombacı Salman Abedi'nin elinde görülen kayıp mavi bavulun peşine düştü.

Manchester polisi, Salman Abedi'nin saldırıdan bir gün önce kent merkezinde çekilen fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta Abedi'nin elinde mavi bir bavul var. Bu bavulu ya da parçasını görenlerin hemen polise bildirmeleri istendi.

Bavulun tehlikeli olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını ancak yine de dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Polis halktan saldırıya ilişkin yeni fotoğraf ya da görüntü talebinde de bulundu.

İngiltere polisi Abedi'nin saldırıdan önceki son dört günde nerelerde bulunduğunu araştırıyor.

Ekipler bavul fotoğrafının yayınlanmasının ardından Bury yakınlarında bir çöplükte de arama yaptı. Aramanın bavulla ilgili olup olmadığı bilinmiyor.

Son operasyonda Sussex'te gözaltına alınan şüphelinin pilotluk eğitimi aldığı ortaya çıktı.