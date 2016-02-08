İngiliz polisi kartallarla İHA yakalayacak

İngiltere polis birimleri, suç olaylarında artan insansız hava araçlarıyla (İHA) müdcadele etmek için kartalları kullanmayı düşündüklerini açıkladı.

BBC Türkçe'deki habere göre, İHA'lar ulaşımı güç arazilerde görüntü almak için polis tarafından kullanılıyor. Ancak bu yeni teknolojiyi suç işlemek için kullanan kişiler de var.

İngiltere Adalet Bakanlığı Kasım ayında İHA'ları kullanarak Manchester hapishanesine cep telefonları, SIM kartları ve uyuşturucu taşındığını açıklamıştı.

Bakanlık İngiltere ve Galler'de 2015 yılının ilk beş ayında cezaevlerine sızmak için İHA'ların kullanıldığı 9 ayrı vaka olduğunu da ekledi.

İngiltere'nin sivil hava güvenliği kurumu ise geçen ay havaalanlarında İHA'ların dahil olduğu 4 olayı ucuz atlattıklarını belirtiyor.Kartalların İHA'ları av sanarak yakalayacağı düşünülüyor.

Bir polis sözcüsü "Dönüşen bir kurum olarak tüm yenilikçi fikirlere açığız. Elbette Hollanda polisinin kartalları nasıl kullandığını da inceleyeceğiz" dedi.