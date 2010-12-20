İngiliz polisi baskın yaptı

T24-İngiltere ve Galler'de polisin terörle mücadele şubesi birimlerince sabahın erken saatlerinde düzenlenen baskınlarda 12 kişi gözaltına alındı.





Londra, Birmingham, Stoke-on-Trent ve Cardiff'te gözaltına alınanların yaşları 17 ila 28 arasında değişiyor.

Operasyonun kapsamlı olduğu ve önceden planlandığı açıklandı.

Bu kişilerden bazılarının Bangladeşli oldukları düşünülüyor.

Yetkililer gözaltılarla, El Kaide örgütünden esinlenerek ülkede bazı hedeflere bombalı saldırılar düzenlenmesine yönelik bir planın uygulanmasına engel olmayı amaçladıklarını söyledi.

Dört polis birimiyle İngiliz İç İstihbarat Servisi MI5'ın görevlilerini de içeren operasyonun 'kayda değer' olduğu açıklandı.

İngiliz polisi halen gözaltına alınanların evlerinde ve başka bazı adreslerde aramalar yapıyor.



Alarm seviyesi en yüksek ikinci düzeyde







Yetkililerin bahsettiği saldırı planının, İsveç'in başkenti Stockholm'de geçen hafta meydana gelen iki patlamayla bağlantısı olup olmadığı bilinmiyor.

Patlamalardan birine, Irak doğumlu Taimour Abdülvahab el-Abdali'nin düzenlediği intihar saldırısı yol açmıştı.

Geçmişte İngiltere'nin Luton kentinde yaşayan Abdülvahab el-Abdali, 2007 yılında şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle kentin camilerinin birinden atılmış ancak bu gelişme yetkililere bildirilmemişti.

İstihbarat kaynakları Eylül ayında, El Kaide'nin İngiltere, Almanya ve Fransa'da aynı anda saldırılar düzenlemeye yönelik bir planını ortaya çıkardıklarını açıklamıştı.

Batılı istihbarat servislerine göre militanlar iki yıl önce Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenene benzer saldırılar planlıyordu.

Mumbai'deki saldırılarda silahlı 10 kişi üç gün boyunca kentte dehşet saçıp, 166 kişiyi öldürmüştü.

İngiltere'de ise halen alarm seviyesi en yüksek ikinci düzeyde.



Bu da ülkede bir saldırı düzenlenmesi ihtimalinin oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor.