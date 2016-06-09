"İngiliz polisi 11 yaşındaki engelli kızı, başına çuval geçirerek 60 saat hücrede tuttu"

İngiltere'de 11 yaşında nörolojik rahatsızlığı olan bir kız çocuğunun başına çuval geçirilip, elleri kelepçelenerek uzun süre gözaltında tutulduğu ortaya çıktı.

Annesi, bacakları da bağlanan engelli kızının 'küçük düşürücü, barbarca bir muameleye' maruz kaldığını söyledi.

Sussex polisi tarafından bazı küçük suçlarla ilgili olarak gözaltına alınan çocuğun yanında bir yetişkin olmadan 60 saat gözaltında tutulduğu belirtiliyor.

Polisle ilgili şikayetleri değerlendiren bağımsız komisyonun raporunda adı sadece 'Çocuk H' olarak geçen küçük kızın 2 Şubat - 2 Mart 2012 tarihleri arasında üç kez tutuklandığı bildirildi.

Tutuklandığı dönemde çocuğa henüz teşhis konmamış olduğu da kaydediliyor. Ancak annesi polislere kızında 'otistik spektrum bozukluğu' olduğuna inandığını söylediğini belirtiyor.

Buna rağmen çocuğun iki kez sabaha kadar yanında ebeveynlerinden biri, ya da kendisini destekleyecek bir sosyal hizmet görevlisi olmadan hücreye kapatıldığı bildirildi.

"Kâbus gibiydi"

Anne, olayın hem kızı hem kendi için bir kâbus gibi olduğunu söylüyor.

Olayı ele alan komisyonun üyelerinden Jennifer Izekor, "Çocuğun engelli olmasından kaynaklanan davranış bozuklukları olduğu açıksa da, Sussex polisi çocuğun ihtiyaçlarına cevap verememiş" dedi.

Izekor, yapılan soruşturma sırasında polisin, ileride aralarında yapılabilecek görüşmeleri kolaylaştırmak için çocuğun ailesiyle temasa geçmesinden memnunluk duyduğunu kaydetti.

Çocuğun yanında bir yetişkin olmadan alıkonmasında rolü olan iki polisin o zamandan bu yana emekliye ayrıldığı, altı polis memuru hakkında da idari işlem yapıldığı bildiriliyor.

Ayrıca üç polis memuruna da disiplin cezası verildi.