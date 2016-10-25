İngiliz Parlamentosu'nda Suriyeli sığınmacılarla alay eden poster bulundu

İngiliz parlamentosunda ülkenin Calais kampından kabul ettiği çocuksığınmacılarla alay eden poster bulundu.

Parlamentonun ortak kullanılan bir mutfağın duvarına yapıştırılan ve yaşlı bir sığınmacının fotoğrafının altında "Sadece 3 sterlin vererek bu 12 yaşındaki Suriyeli çocuğu bir hafta giydirip doyurabilirsiniz." yazılı poster tepki çekti.

"Bu, yabancı düşmanlığıdır"

Posteri Twitter hesabında paylaşan İşçi Partili milletvekili Chi Onwurah, "Bence bu Suriyeli sığınmacıları şeytanlaştırıyor ve insanlık dışına itiyor. Bu, yabancı düşmanlığıdır." ifadelerini kullandı.

İşçi Partisinin gölge kabinesinde Sanayi Stratejisi Bakanı da olan Onwurah, posterin Suriyeli sığınmacıların “yalancı” olduğunu ima ettiğini belirterek, "Böyle bir olayın bir daha yaşanmayacağından emin olmak ve bunun kabul edilemez olduğunu açıkça göstermek istiyorum." diye konuştu.