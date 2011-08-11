İngiliz Parlamentosu olağanüstü toplandı!

T24 - İngiltere Başbakanı David Cameron, son günlerdeki olayların siyaset ya da protestoyla ilgili olmadığını söyleyerek, "Çeteler protestoları bahane olarak kullandı. Gençlerin televizyon çalması ve dükkanları yakması hırsızlıktır" dedi.



İngiltere'deki yağma, kundaklama ve şiddet olaylarının ardından yaz tatilinde olan parlamento, bugün olağanüstü toplandı.



Avam Kamarası'nda konuşan Başbakan Cameron, "Londra ve diğer şehirlerin sokaklarında gördüklerimiz kabul edilemezdi. Tüm ülke yağma, şiddet, hırsızlık ve kundaklama görüntüleri nedeniyle şok oldu" diyerek, olayları kınadı.



Sokaklarda korku kültürüne izin vermeyeceklerini vurgulayan Cameron, asayişi ve düzeni sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapacaklarını ifade etti.



Olayların başlangıcına da değinen Cameron, bir hafta önce 29 yaşında Mark Duggan isimli kişinin polis tarafından Tottenham semtinde vurularak öldürüldüğünü, ve bu olayın Bağımsız Polis Şikayetleri Komisyonu (IPCC) tarafından soruşturulduğunu belirtti.



Cameron, Duggan'ın ölümünün ardından bazı barışçı protestoların yapıldığını, ancak "bu protestoların çeteler gibi bazı fırsatçılar tarafından, önce Tottenham'da, sonra Londra'da, daha sonra da diğer şehirlerde bahane olarak kullanıldığını" bildirdi. Bunun "haklılığının olmadığını" dile getiren Cameron, "Gençlerin, mağazalardan televizyon çalmasının ve dükkanları yakmasının, siyaset ya da protestoyla ilgisi yoktur, bu hırsızlıktır" dedi.



'Polis olaylara kamu düzenini sağlama olarak yaklaştı'



Olaylar başladığında polis sayısının az olduğunu ve kullandıkları taktiklerin işe yaramadığını söyleyen Cameron, polisin olaylara suçtan ziyade, kamu düzenini sağlama şeklinde yaklaştığını anlattı. Bu durum üzerine hemen harekete geçtiklerini ve acil kabine toplantısı (COBRA) yaptıklarını kaydeden David Cameron, 10 bin polis takviyesiyle Londra'daki polis sayısının 16 bine çıkarıldığını belirtti. Cameron, 16 bin polisin bu hafta sonunda da görev yapacağını söyledi.



Cameron, ülke genelinde bin 500 kişinin gözaltına alındığını, olaylara karışan herkesin yargı önüne çıkarıldığını ve çıkarılacağını vurguladı. İngiltere Başbakanı, Londra, Manchester ve Batı Midlands'daki mahkemelerin dün gece boyunca açık olduğunu ve çalıştığını, gerekirse açık kalmaya devam edeceğini ifade etti.



Polise plastik mermi ve tazyikli su kullanımı konusunda yetki verildiğini hatırlatan Cameron, ordudan yardım alınması konusuna da değindi. "Her türlü ihtimali değerlendirmek benim sorumluluğum. Buna, polisin işini hafifletmek için ordunun sorumluluk alması da dahil" diyen Cameron, ancak askerleri kullanmanın şu anda gündemde olmadığını belirtti. Cameron ayrıca polise, suça karıştığı şüphesi bulunan ve yüzlerini kapatan herkesin yüzlerini açarak polise göstermesi yetkisi verdiğini açıkladı.





'Sigorta olmasa bile zararlar karşılanacak'



David Cameron, olaylarda iş yerleri ve evlerine zarar gelen kişilere destek vereceklerini ve sigortaları olmasa bile bu kişilerin zararlarının karşılanacağını bildirdi. 14 günlük sigorta poliçesi süresinin 42 güne çıkartıldığını ifade eden Cameron, iş yerlerinin yeniden onarılması için 20 milyon sterlinlik bir destek programı oluşturduklarını anlattı.



İngiliz toplumundaki sorunlara da değinen Başbakan Cameron, "bazı çocukların neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmeden büyüdüğünü" söyleyerek, şöyle devam etti:



"Bu yoksullukla ilgili değil, bu kültürle ilgili. Bu kültür, şiddet ile yetkiye saygısızlığı yücelten ve sorumluluklarla ilgili hiçbir şeyi anlatmayan bir kültür. Bu boyutlardaki ihmalkarlığın potansiyel sonuçları olacağı uzun süredir açıktı. Ailelerin yanında olan bir sisteme, okullarda daha fazla disipline ihtiyacımız var."





Sosyal medyanın etkisi



Çetelere yönelik mahkeme ve tutuklama emirlerinin bugünden itibaren ülke genelinde tüm çocuklar ve yetişkinler için kullanılacağını söyleyen Başbakan Cameron, İçişleri Bakanı'ndan "çete kültürü" konusunda Ekim ayında parlamentoya sunması üzere bir rapor hazırlamasını istediğini kaydetti.



Bilgi paylaşımının kimi zaman iyi, kimi zaman kötü niyetli kullanıldığını dile getiren Cameron, şiddetin yayılmasında sosyal medyanın da etkili olduğunu belirtti. İngiltere Başbakanı, polisle ve istihbarat servisleriyle birlikte, şiddete ve suça yönelten bu tür internet sayfalarını ve bilgi paylaşımını engellemenin yollarının arandığını ifade etti.





Muhalefet: Korkunç



Bu arada, muhalefetteki İşçi Partisi Genel Başkanı Ed Miliband, yaşananların "korkunç" olduğunu, parlamentonun olayların nedenlerini masaya yatırması gerektiğini söyledi.



"Basit ve kısa süreli çözümlerin" işe yaramayacağını kaydeden Miliband, koalisyon hükümetini polisin bütçesini kesmeyi planlamakla eleştirdi.



Avam Kamarası'nda milletvekillerinin Başbakan'a yönelttiği soruların başında koalisyon hükümetinin, ülkenin bütçe açığını giderme planları çerçevesinde gelecek 4 yılda polisin bütçesini yüzde 20 oranında kesmesi planı geldi.



Parlamentodaki oturumda, olaylarda polisin yeterliliği ve uyguladığı taktikler de sorgulandı.





