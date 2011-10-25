-İngiliz Parlamentosu, AB üyeliği için referandumu oyladı LONDRA (A.A) - 25.10.2011 - İngiliz Parlamentosundaki 111 milletvekili ülkenin AB üyeliğinin referanduma götürülmesi gerektiği yönünde oy kullanırken, 483'ü referanduma karşı çıktı. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda bugün İngiltere'nin AB üyesi olarak kalıp kalmamasının halk oylamasına sunulup sunulmaması gerektiği oylandı. Yasal bağlayıcılığı bulunmayan oylamaya katılan 594 milletvekilinden 111'i AB üyeliğini referanduma götürmeyi isterken, 483 milletvekili referandum talebine karşı çıktı. 111 milletvekilinden yaklaşık 80'inin İngiltere Başbakanı David Cameron'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den olduğu bildirildi. Oylama, Muhafazakar Parti'de çatlakları ortaya koyuyor. Muhafazakar Partili milletvekili Adam Holloway, referanduma gidilmesi yönünde oy kullanacağını ve bu nedenle İngiltere'nin AB'den Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı David Lidington'ın özel sekreterliği görevinden ayrılacağını söyledi. -Cameron partisinin milletvekillerini ikna etmeye çalıştı- Oylama sonucu İngiliz basını tarafından, "Başbakan David Cameron'ın liderliği ve otoritesi için kritik sınav" olarak görülüyor. "AB'ye şüpheyle bakan" görüşleriyle bilinen Cameron liderliğindeki, koalisyonun büyük ortağı Muhafazakar Parti'deki milletvekilleri arasında AB üyeliğinin referanduma götürülmesi gerektiğini düşünenler bulunuyor. Ancak Cameron hem avro bölgesindeki ekonomik kriz, hem de İngiliz ekonomisindeki yavaş büyüme dikkate alındığında AB üyeliğini referanduma götürme zamanı olmadığını söylüyor. Cameron partisinin milletvekillerine, referanduma gidilmesi yönünde oy kullanmamaları çağrısında bulunurken, gün boyu milletvekillerini ikna etmeye çalıştığı basına yansıdı. Cameron oylamadan önce Avam Kamarasında konuyla ilgili görüşlerini tekrarlarken, muhalefetteki İşçi Partisi'nin Genel Başkanı Ed Miliband de AB üyeliğini halk oylamasına sunmanın doğru olmayacağını ifade etti. Miliband, hükümetin referandum yerine, ekonomik büyümeye ve iş imkanlarını artırmaya odaklanması gerektiğini savundu. AB üyeliği konusunda referanduma gidilmesine ülkedeki üç büyük siyasi parti olan Muhafazakar Parti, İşçi Partisi ve Liberal Demokrat Parti liderleri karşı çıkıyor. -İngiliz halkı AB üyesi olarak kalmak istiyor mu?- Guardian gazetesinin yayımladığı kamuoyu araştırma şirketi ICM'nin son anketine göre, İngiliz halkının yüzde 70'i ülkenin AB üyeliğinin referanduma sunulmasını istiyor. Ankete katılanların yüzde 49'u İngiltere'nin AB'den çıkması, yüzde 40'ı ise AB üyeliğinin sürmesi gerektiğini düşünüyor. Parlamentonun arka sıralarında yer alan üyelerin oluşturduğu İş Komitesi, kamuoyundan 100 binden fazla imza toplanmasının ardından AB üyeliğiyle ilgili referanduma gidilmesi konusunu Avam Kamarası'nın gündemine taşımış oldu. 1973 yılından bu yana AB üyesi olan İngiltere'de "AB'ye şüpheyle bakan" görüşleriyle bilinen ve tüm yetkinin Brüksel'de olmasını istemeyen Muhafazakarlar, avro bölgesindeki mevcut ekonomik krizle birlikte AB üyeliğini daha fazla sorgulamaya başladı. İngiltere'nin para birimi sterlin olmasına karşın, ülkenin ekonomisi avro bölgesindeki krizden yakın ticaret ilişkileri nedeniyle olumsuz etkileniyor. İngiltere'deki koalisyon hükümeti geçen yıl göreve başlamasının ardından, AB'de herhangi bir karar alınmadan ya da anlaşmaya onay verilmeden önce konuyu ülkede referanduma sunma kararı almıştı.