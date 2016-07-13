İngiliz Parlamentosu "AB referandumu yenilensin" talebini tartışacak

Birleşik Krallık'ta, Avrupa Birliği (AB) referandumunun yeniden yapılması için başlatılan imza kampanyasının ardından İngiliz vekiller, konuyu Parlamento'da ele alacak.

İngiliz Parlamentosu'nun internet sayfasındaki online dilekçe sisteminde referandumun tekrardan düzenlenmesi talebiyle başlatılan imza kampanyasına destek verenlerin sayısı 4 milyonu geçti. Sistemde, 10 bin imza toplayan dilekçelere hükümet teamülen yanıt verirken imza sayısı 100 bini bulduğunda da dilekçenin Parlamento'da tartışılması olanağı doğuyor.

İngiliz Parlamentosu Dilekçe Komisyonu'ndan gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu oturumun 5 Eylül'de düzenleneceğini belirtildi.

Açıklamada, herhangi bir dilekçenin tartışılmaya açılması kararının, komisyonun sadece bu konuyu tartışmaya uygun bulduğu anlamına geldiği hatırlatılarak tartışma oturumunda vekillerin temsil ettikleri bölgedeki vatandaşlar adına görüşlerini dile getirecekleri bildirildi.