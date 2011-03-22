-İNGİLİZ PARLAMENTERLERDEN LİBYA OPERASYONUNA DESTEK LONDRA (A.A) - 22.03.2011 - İngiliz parlamenterlerin çoğunluğu, Libya'ya yönelik yürütülen operasyona destek verdi. Parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarasında, milletvekillerinin 557'si operasyona destek verirken 13'ü karşı çıktı. İngiliz parlamentosunda bugün yaklaşık yedi saat boyunca Libya'daki operasyon tartışıldı. İngiltere Başbakanı David Cameron parlamentoda yaptığı konuşmada, "Bu bir işgal değildir. Başka bir Irak olmayacaktır" demişti. Bu arada, YouGov adlı şirketin Sun gazetesi için yaptığı kamuoyu araştırmasına göre, İngiliz halkının yüzde 45'inin operasyonu desteklediği, yüzde 36'sının ise karşı olduğu ortaya çıktı.