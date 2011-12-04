İngiliz paralarında kokain kalıntısı

T24 - İngiliz polisi, ülkedeki kâğıt paraların yüzde 11’inde kokain kalıntıları bulunması üzerine harekete geçti.



Halihazırda dolaşımda bulunan banknotlar incelendiğinde, neredeyse her 10 kâğıt parandan birinin kokain kullanıcıları tarafından kullanıldığı belirlendi. Uzmanlara göre, bu sonuç ülkede son 6 yılda kokain kullanımının üç kat artmasının işareti sayılıyor. 2005’te banknotlarda yapılan araştırmada yüzde 4 çıkan kokain miktarının 2011’de vardığı yüzde 11 oranı, banknot dolaşımının en fazla olduğu ülkelerden ABD ve Avustralya’daki orandan bile yüksek.