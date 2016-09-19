İngiliz Palamentosu önünde sığınmacılar için can yelekli protesto

İngiliz Parlamentosu önündeki meydana Avrupa'daki sığınmacı krizine dikkat çekmek için 2 bin 500 can yeleği konuldu.

Aralarında BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Sınır Tanımayan Doktorlar, "World Vision"ın da bulunduğu kuruluşların temsilcileri, parlamentonun önündeki 2 bin 500 can yeleğinden 625'inin çocuk sığınmacılar tarafından kullanıldığına işaret ederek, 2015'in Ocak ayından geçen aya kadar 6 bin 940 kişinin Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken boğulduğunu ya da kaybolduğunu vurguladı.



World Vision Politika Danışmanı Johan Eldebo, "Avrupa'daki sığınmacı krizinin büyüklüğüne dikkat çekmek için bunu yaptık. Ayrıca bugün New York'ta başlayacak BM Genel Kurulu'nda soruna değinilmesini istiyoruz." dedi. Eldebo, sığınmacı krizinin sona ermesi için insanların ülkelerini terk ettiren sebeplerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, sığınmacıların ulaştıkları ülkelerde eğitim, sağlık gibi alanlarda desteklerin verilmesinin önemini de dile getirdi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, bu yılın 8 ayında 281 bin 740 kişi Avrupa'ya deniz yoluyla geçmeye çalıştı