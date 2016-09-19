T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiliz Palamentosu önünde sığınmacılar için can yelekli protesto

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin de bulunduğu örgütler, sığınmacı krizine dikkat çekmek için parlamento önüne can yeleği bıraktı

19 Eylül 2016 22:42

İngiliz Parlamentosu önündeki meydana Avrupa'daki sığınmacı krizine dikkat çekmek için 2 bin 500 can yeleği konuldu.

Aralarında BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Sınır Tanımayan Doktorlar, "World Vision"ın da bulunduğu kuruluşların temsilcileri, parlamentonun önündeki 2 bin 500 can yeleğinden 625'inin çocuk sığınmacılar tarafından kullanıldığına işaret ederek, 2015'in Ocak ayından geçen aya kadar 6 bin 940 kişinin Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken boğulduğunu ya da kaybolduğunu vurguladı. 

World Vision Politika Danışmanı Johan Eldebo, "Avrupa'daki sığınmacı krizinin büyüklüğüne dikkat çekmek için bunu yaptık. Ayrıca bugün New York'ta başlayacak BM Genel Kurulu'nda soruna değinilmesini istiyoruz." dedi. Eldebo, sığınmacı krizinin sona ermesi için insanların ülkelerini terk ettiren sebeplerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, sığınmacıların ulaştıkları ülkelerde eğitim, sağlık gibi alanlarda desteklerin verilmesinin önemini de dile getirdi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, bu yılın 8 ayında 281 bin 740 kişi Avrupa'ya deniz yoluyla geçmeye çalıştı

ETİKETLER

can yeleğiingiliz parlamentosubirleşmiş milletlersınır tanımayan doktorlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24