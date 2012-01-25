-İngiliz oyuncu Nicol Williamson öldü AMSTERDAM (A.A) - 25.01.2012 - İngiliz oyuncu Nicol Williamson yemek borusu kanserinden 75 yaşında öldü. Williamson'ın oğlu Luke, babasının 20 yıldan fazla yaşadığı Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 16 Aralık'ta öldüğünü açıkladı. Daha çok tiyatro sahnesinde görünen oyuncu Williamson için İngiliz oyun yazarı John Osborne (1929-1994), "Marlon Brando'dan beri en büyük oyuncu" demişti. İngiltere'de 5.-6. yüzyıla ait efsanevi ahlak timsali Kral Arthur'un eşsiz kılıcı "Exalibur"un anlatıldığı filmde, 30 yıl önce başrol alması Williamson'ın mesleğinin en önemli dönemlerinden. New York'un Tony Tiyatro Ödülü'nü Anton Çehov'un "Vanya Dayı" eseriyle iki kez kazanan Williamson'ın ölümünü ancak bugün veren oğlu Luke, açıklamasını internetten yaptı. Williamson'ın eşi Amerikalı oyuncu Jill Townsend hayatta.