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Ekonomi

İngiliz ordusunda kurusıkı dönemi

Saraydan sonra orduda da tasarruf yapmaya karar veren İngiltere'de kurusıkı mermi kullanma kararı aldı.

01 Eylül 2009 03:00

Saraydan sonra orduda da tasarruf yapmaya karar veren İngiltere'de kurusıkı mermi kullanma kararı aldı.

The Sunday Times'ın Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, tasarruf tedbirleri çerçevesinde İngiliz askerlerin gerçek mermi ile talim yapması yasaklandı. Askerlerin tanesi 30 pence (yaklaşık 75 kuruş) olan gerçek mermiler yerine 10 pence (yaklaşık 25 kuruş) olan kuru sıkılarla talim yapmasıyla yılda 700 milyon sterlin (1.7 milyar TL) tasarruf edilebileceği hesaplanıyor. Yasağın Afganistan'da görev yapmaya hazırlanan İngiliz askerlerini kapsamayacağı belirtildi.

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