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Dünya

İngiliz okullarında gizli kamera skandalı!

Konuyla ilgili bir rapor yayımlayan Big Brother Watch, öğrecilerin mahremiyetinin korunması için yetkilileri acilen göreve çağırdı

12 Eylül 2012 20:38

 

İngiltere'de yüzlerce okulda, tuvaletlere ve soyunma odalarına güvenlik kamerası konduğu ortaya çıktı.
 
Sheffield'deki King Ecgbert Lisesi'nde 12 farklı tuvalette güvenlik kamerasının ortaya çıkmasıyla bir skandal da deşifre edilmiş oldu.
 
Özel hayatın gizliliğini savunan 'Big Brother Watch' adındaki aktivist gurubun edindiği bilgilere göre durum oldukça endişe verici. Çünkü King Ecgbert, güvenlik kameralarıyla öğrecilerin her halini gözetleyen 200'den fazla okuldan sadece birisi.
 
Konuyla ilgili bir rapor yayımlayan Big Brother Watch, öğrecilerin mahremiyetinin korunması için yetkilileri acilen göreve çağırdı.
 
Grubun direktörü Nick Pickles, rapor sonuçlarının aileler üzerinde "şok etkisi yaratacağını" söyledi.
 
11-18 yaş arasındaki kız ve erkek öğrencilere eğitim veren King Ecgbert School'un müdürü Lesley Bowes, kameraların öğrencilerin güvenliğini sağladığını öne sürerek, uygulamayı savundu.
 
 

207 okul 100 bin kamera

 
 
Raporda belirtildiğine göre, Galler, İngiltere ve İskoçya'da toplam 207 okulun tuvaletlerinde ve soyunma odalarında kameralar bulunuyor.
 
Big Brother Watch, Birleşik Krallık'ın okullarında öğrenci ve çalışanları gözetleyen 100 binden kamera bulunduğunu tahmin ediyor.
 

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