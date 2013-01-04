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Dünya

İngiliz okul başörtüsü yasağı yüzünden mahkemelik oldu

Londra'nın güneyinde bulunan bir okul öğrencisinin başörtüsü takmasını yasakladığı için aile tarafından mahkemeye verildi

04 Ocak 2013 11:24

Londra'daki St. Cyprian Yunan Ortodoks İlkokulu, öğrencilerin başörtüsü takmasını yasaklamasının ardından bir aile tarafından mahkemeye verildi.

Dokuz yaşındaki bir kız öğrencinin ailesi, okulun başörtüsünü yasaklamasıyla önce kızlarını okuldan aldı, ardından da olayı mahkemeye taşıdı.

Aile, kızlarının ergenlik çağına girdiğini, bu yüzden de erkek öğretmenlerin önünde saçının görünmesinin günah olacağını söylerken, okul yöneticilerinin desteğini alamayınca başörtüsü yasağının kaldırılması için yasal yollara başvurdu. Okulun üniforma kurallarının çocuğun dini özgürlüklerini çiğnediği iddiasıyla Yüksek Mahkeme'de dava açıldı.

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Londra'nın Thornton Heath semtinde bulunan okulun müdürü Kate Magliocco ise kızları 7 yaşında okula kabul edildiğinde ailenin üniforma kurallarından haberdar edildiğini söyledi.

Müdür ayrıca, kızın erkek kardeşinin okulda hâlâ eğitim aldığını da belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Okulumuzun veliler tarafından kabul edilen belli üniforma kuralları var, ve ben bunlara uymak zorundayım. Bu öğrencinin velileri çocuklarını özellikle okulumuza yazdırmak istedi. Kayıt olmaya geldiğinde velilerle üniforma kurallarımızı görüşmüştük. Aile çok iyi bir aile ve bunun yaşanması çok üzücü."

Öğrenci üniformaları hakkında devletin belirlediği kuralların dini gereklere gelince okulların 'makul ölçülerde davranmasını' söylerken, aynı kuralların son kararı müdüre bırakıyor.

Dava ise gelecek ay görülecek. (BBCTürkçe)

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