T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiliz öğretmen adayları eski hükümlü çıktı

İngiltere'de, aralarında sübyancı ve katillerin de bulunduğu 7 bin suçlunun öğretmen olmak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

25 Şubat 2009 02:00

İngiltere'de, aralarında sübyancı ve katillerin de içinde bulunduğu 7 bin suçlunun öğretmen olmak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde çıkan bir habere göre, İngiltere'de cinayet, sübyancılık, çocuk dövme suçlarından hüküm giymiş binlerce eski mahkum, öğretmenlik yapmak için başvuruda bulunmuş. 

Haberde, öğretmenlik başvurusunda bulunan 7 bin kişinin adli sicil kayıt kontrolleri sırasında sübyancılık, cinayet, çocuk dövme ve tecavüz gibi çeşitli suçlardan hüküm giydiklerinin tespit edildği belirtiliyor.

Gazete, kasıtsız adam öldürmek suçundan hüküm giymiş 4 kişinin de dahil olduğu hükümlü öğretmen adayları arasından başvurusu kabul edilenlerin bulunduğunu, fakat sayı olarak bilinmediğini yazdı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, ``Bu kişilerin adli sicil kayıt kontrollerinin ardından işe alınıp alınmadıklarını bilemeyiz'' diye açıklamada bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24