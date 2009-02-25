İngiliz öğretmen adayları eski hükümlü çıktı

İngiltere'de, aralarında sübyancı ve katillerin de içinde bulunduğu 7 bin suçlunun öğretmen olmak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.



İngiliz Daily Mail gazetesinde çıkan bir habere göre, İngiltere'de cinayet, sübyancılık, çocuk dövme suçlarından hüküm giymiş binlerce eski mahkum, öğretmenlik yapmak için başvuruda bulunmuş.



Haberde, öğretmenlik başvurusunda bulunan 7 bin kişinin adli sicil kayıt kontrolleri sırasında sübyancılık, cinayet, çocuk dövme ve tecavüz gibi çeşitli suçlardan hüküm giydiklerinin tespit edildği belirtiliyor.



Gazete, kasıtsız adam öldürmek suçundan hüküm giymiş 4 kişinin de dahil olduğu hükümlü öğretmen adayları arasından başvurusu kabul edilenlerin bulunduğunu, fakat sayı olarak bilinmediğini yazdı.



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, ``Bu kişilerin adli sicil kayıt kontrollerinin ardından işe alınıp alınmadıklarını bilemeyiz'' diye açıklamada bulundu.



