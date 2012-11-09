İngiliz Milli Takımı'ndaki ilk Türk

İngiliz Milli Takımı'nda bir ilk yaşanıyor. İlk kez, Türk asıllı bir futbolcu kadroya alındı. Everton'da forma giyen Kıbrıslı Türk Leon Osman, artık İngilizler için top koşturacak.



İngiltere Premier Ligi takımlarından Everton'da top koşturan annesi İngiliz, babası Kıbrıslı Türk Leon Osman, kariyerinde önemli bir başarıya imza attı.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Roy Hodgson, Osman'ı gelecek hafta İsveç'le oynayacak olan hazırlık maçının 23 kişilik aday kadrosuna dahil etti.

Osman’ın kadroya davet edilmesiyle İngiltere Milli Takımı’nda ilk kez Türk asıllı bir futbolcu kadroya alındı.

Futbola 1997'de Everton'ın altyapısında başlayan Osman , 2002-2003 sezonunda Carlisle United, 2004'te de Derby Country'de kiralık oynadı.

31 yaşındaki Leon Osman, 2004'ten beri Everton formasını giyiyor.