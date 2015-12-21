İngiliz milletvekillerinden 'IŞİD'in cinayetleri soykırım olarak tanınsın' çağrısı

İngiltere'de 66 milletvekili Başbakan David Cameron'a bir mektup göndererek, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta azınlıkları öldürmesinin "soykırım" olarak tanınması için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde girişimde bulunulmasını istedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, IŞİD'in Hristiyanlar ve Ezidiler gibi diğer azınlıkların mensuplarını öldürdüğüne, kaçırdığına, onlara sistematik şekilde tecavüz ettiğine dair ciddi kanıtlar olduğuna dikkat çeken İngiliz milletvekilleri, İngiltere Başbakanı David Cameron'a gönderdikleri mektupta, IŞİD militanlarının bazı kişileri çarmıha gererek ya da başlarını keserek öldürdüklerinden, bazı kişileri zorla Müslüman olmaya zorladıklarından, kiliseler ile manastırları yok ettiklerini aktardı.

Milletvekilleri, IŞİD'in cinayetlerinin "soykırım" olarak tanınması halinde, militanlara "yaptıklarının hesabının sorulacağı" yolunda net bir mesaj verileceğini vurguladı.