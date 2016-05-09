İngiliz milletvekilinin çocuk sanıp kucağını aldığı Vietnamlı 22 yaşında çıktı!

İngiltere Lordlar Kamarası üyesi Michelle Mone, Vietnam’da çocuk sanıp kucağuna aldığı Vietnamlının 22 yaşında olduğu anlaşıldı. Mone, Twitter’dan Vietnamlı erkekle çektirdiği fotoğrafı “En utanç verici an. Onu 6 yaşında bir çocuk sandım ama adammış” notuyla paylaştı.

İngiltere Parlamentosu’nun üst kanadı Lordlar Kamarası’nın Muhafazakâr Parti’den üyesi Michelle Mone (44) Vietnam’da düzenlenen girişimci konferansında kendisine çiçek veren ‘çocuğa’ yakın ilgi gösterdi ve birlikte fotoğraf çektirmek için kucağına aldı. Ancak Mone’un kucağına çocuk sanarak aldığı kişinin, 22 yaşında evli bir erkek olduğu ortaya çıktı.

Daha önce 46 yaşında olduğu öne sürülen Nguyen tan Phat, yaşını kanıtlamak için kimliğinin fotoğrafını da Facebook’ta paylaştı.

6 yaşından beri bu boyda olduğunu belirten Nguyen tan Phat, kendisini kucağına alan ve utangaç bir kız’ olarak tanımladığı Mone’u örnek almaya devam ettiğini ifade etti.



​Mone, Vietnam’daki konferansın ardından fotoğraf Twitter’da paylaşmış ve altına “En utanç verici an. Onu 6 yaşında bir çocuk sandım ama adammış” notunu düşmüştü.