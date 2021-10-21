İngiliz milletvekilinin cinayetiyle ilgili tutuklanan 25 yaşındaki Ali Harbi Ali, cinayet ve terör suçlarıyla yargılanacak

Britanya’da milletvekili Sir David Amess’i öldürmekle ilgili gözaltında bulunan 25 yaşındaki Ali Harbi Ali, cinayetle ve terör eylemiyle yargılanacak.

Sputnik’te yer alan habere göre, milletvekili Sir David Amess’in bıçaklanacak öldürülmesiyle ilgili geçen hafta gözaltına alınan 25 yaşındaki Somali kökenli Ali Harbi Ali, haftaya mahkemeye çıkacak.

Yetkililer, Ali Harbi Ali’nin suçunu dini ve ideolojik motivasyonlarla işlediği tahmin edilerek terör eylemi kapsamında da yargılacağını söyledi.

İktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili David Amess, Cuma günü seçmenleriyle görüştüğü sırada bıçaklanıp öldürülmüştü.

BBC'nin edindiği bilgilere göre Ali, birkaç yıl önce İngiltere'nin terörle mücadele stratejisinin parçası olan 'Prevent' programına yönlendirilmişti ama hiçbir zaman iç istihbarat teşkilatı Mi5'ın radarına girmemişti.