İngiliz milletvekili Galloway Kanadalılara karşı

Savaş karşıtı çalışmaları ile ünlü İngiliz Milletvekili George Galloway, kendisine vize verilmesini engelleyen Kanada Göçmenlik ve Vatandaşlık Bakanı Jason Kenny başta olmak üzere bir dizi Kanadalı'yı mahkemeye verdi.



Avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan George Galloway, "Kanada Göçmenlik ve Vatandaşlık Bakanı Jason Kenny, Bakanın sözcüsü Alykhan Velshi, Kanada Yahudi Kongresi, Kongre Başkanı Bernie Farber, Baikan Yardımcısı Sylvain Abitbol ve B'nai Brith (Ahit'in Çocukları-sadece Yahudilerin üye olabildiği bir kuruluş) Kanada Başkanı Frank Dimant, yayın yoluyla bana iftira ettiler. Ben İngiliz Parlamentosu'nun seçilmiş bir üyesiyim. Hakkımdaki bu iftiraları düzeltmeleri için bu kişilere bir fırsat sunuyorum" dedi.



Galloway'ın Kanada'ya alınmaması



Toronto Savaş Karşıtı Koalisyonu tarafından düzenlenen "Gazze'den Kandahar'a Güçlü Savaş" konulu konferans için 30 Mart'ta Kanada'ya geleceği duyurulan George Galloway'in ülkeye girişi, Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Jason Kenney tarafından yasaklanmıştı.



Bakanlık Sözcüsü Alykhan Velshi yaptığı açıklamada, Bakan Kenny'nin Galloway'in Kanada'ya girişinin, Göçmen ve Mültecileri Koruma Kanunu'nun Bakan'a tanıdığı yetki ile yasaklandığını belirtmişti.



Sözcü Alykhan Velshi, Galloway'in Afganistan'da Taliban'a sempati içeren açıklamaları ve Filistin'de de Hamas'a maddi destek sağlama çalışmaları olduğunu, kanunun ilgili maddesinin, terör gruplarına destek verenlerin ülkeye sokulmaması konusunda Bakan'a yetki verdiğini ve Bakan Jason Kenney'nin de bu yetkisini kullandığını savunmuştu.



Bu arada ülkedeki Yahudi kuruluşları da, gerek kendi yayın organlarında gerekse yerel ve ulusal basında Galloway ve taraftarlarını yeren açıklamalarda bulunmuşlardı.



İngiliz Milletvekili George Galloway, katılamadığı sözkonusu konferansa, ABD'den video konferans sistemi ile katılmış ve bir konuşma yapmıştı.



