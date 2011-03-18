İngiliz miğferindeki Mustafa Kemal imzası

T24 - Bu ay Çanakkale savaşları anısına özel bir dosyayla çıkan Atlas Tarih dergisi, destanın bugüne kadar bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor. Prof. Haluk Oral’ın hazırladığı dosya, Mustafa Kemal imzalı İngiliz miğferinin sırrını da anlatıyor



Atlas Tarih dergisi, Mehmetçiğin Çanakkale’de yazdığı destanın 96. yıldönümüne özel bir sayıyla çıktı bu ay..



Derginin bu ayki sayısında “Bilinmeyen Yönleriyle Çanakkale 1915” adlı bir dosya yer alıyor. Çanakkale araştırmaları uzmanı Prof. Haluk Oral, Harbiye Askeri Müzesi’nin özel izniyle hazırladığı dosyada, Çanakkale cephesinde ele geçirilen, Mustafa Kemal imzalı İngiliz miğferinin bugüne kadar bilinmeyen hikâyesi de anlatılıyor.



Dosyada İngilizlerden ele geçirilen 39 miğferin hikâyesi var aslında. Bu miğferlerden birinin arka siperinde, dönemin ‘19. Fırkat Kumandanı Yarbay Mustafa Kemal’in imzası bulunuyor.



İmzanın yanında ise mor mürekkeple yazılmış “57. Alay tarafından Korku Deresi’nde (Arıburnu) ele geçirilmiştir. 30/1 2/3 331 57. Alay Kumandanı Kaymakam Hüseyin Avni” şeklindeki yazı yer alıyor. Çanakkale Savaşı’nın en kahraman askeri birliklerinden biri olan 57. Alay tarafından İngilizlerden ele geçirilen “ganimetler” arasında bulunan bu miğfer, dönemin Fırkat Kumandanı Yarbay Mustafa Kemal’e hediye edilmiş ve Mustafa Kemal de bu miğfere imzasını atmış. Miğfer halen Harbiye Askeri Müzesi’nde Hüseyin Avni Bey’in şehit olduğunda üzerinde bulunan üniformasının sergilendiği vitrinde sergileniyor.



Atlas Tarih dergisinin Çanakkale savaşları anısına hazırlanan özel dosyasında bulunan ve ilk kez yayımlanan diğer konular ise şöyle: Çanakkale Cephesi’ndeki ilk Türk savaş kameramanın ateş hattındaki günleri... Bombardıman altında yaralı askerleri ameliyat eden Doktor Şefik Süleyman Bey’in günlüğü... Çanakkale’de, 2 bin metre yükseklikte tabancayla savaşan tayyareciler ve Osmanlı sularında görev yapan Alman denizaltısının Saros Körfezi’ndeki gizli üssü....





Bu ay özel bir sayıyla okuyucularına ulaşan Atlas Tarih dergisindeki bu fotoğraf İngiliz askerlerini gösteriyor.





Büyük zaferin 96. yılı



18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 96. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü bugün tüm yurtta törenlerle kutlanacak. Çanakkale’de 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi’nde iki ayrı tören düzenlenecek.



Stadyumdaki törende, üzerinde ‘Çanakkale Geçilmez’ yazan altın madalyanın takıldığı Türk bayrağı göndere çekilecek ve resmi geçit düzenlenecek.



İkinci tören Gelibolu Yarımadası’nda Şehitler Abidesi önünde yapılacak.Tören sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri, Çanakkale Boğazı’nda denizde resmi geçit töreni yapacak.



Şehitler Abidesi semalarında Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen “Şehitleri Anma Tırmanışı” için 8 ilden 108 dağcı da Kaz Dağları’na tırmanacak.





