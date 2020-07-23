İngiliz metin yazarı anlattı: Britanyalılar neden Trump'ı sevmiyor?

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Britanya'da metin yazarlığı yapan Nate White'ın, Quora sitesinde vatandaşlarının neden ABD Başkanı Donald Trump'ı sevmediğiyle ilgili başlığa yaptığı değerlendirme, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

White öncelikler Trump'ın "klas, çekici, havalı, güvenilir, merhametli, esprili, sıcak, zeki, hassas ve onurlu olmadığını" yazdı. Metin yazarı, Trump'ın selefi Barack Obama'nın ise tüm bu özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

Britanyalıların esprili insanları sevdiğine dikkat çeken White, insanların "Trump'la değil, Trump'a güldüğünü ifade etti. Trump'ın "şaka nedir bilmediğini" söyleyen yazar, ABD liderinin mizah anlayışının "hakaretten ibaret" olduğunu aktardı.

Trump'ın bir "trol" olduğunu yazan White, Britanyalıların eski iş insanı hakkında sevmedikleri bir diğer özelliğin de çok yüzeysel olması olduğunu belirtti; "ABD'liler bunu söz açık sözlülük olarak görebilir. Ancak biz öyle görmüyoruz. Bize sanki iç dünyası ve ruhu yokmuş gibi geliyor".

Yazısının devamında Trump'a "ayrıcalıklı doğanların Jabba the Hutt'ı" ve "şişman beyaz sümüklü böcek" diye hitap eden White, ABD Başkanı'nın hep gözden kaçırmanın zor olduğu büyük hatalar yaptığını, bunun da Britanya vatandaşlarını "şaşkına çevirdiğini" aktardı.

White'a göre Britanyalıların Trump'ın asla affedemeyeceği bir huyu daha var; bir zorba olması. White, Trump'ın "yerde olanları tekmelemeyi sevdiğini", diğer zorbalarla beraberken ise "yan karaktere dönüştüğünü" yazdı.