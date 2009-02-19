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Ekonomi

İngiliz Merkez Bankası 30 yıl sonra para basacak

Banka'nın, ekonomik durgunluğun giderilmesi için, 30 yıl aradan sonra ilk kez para basmaya hazırlandığı öne sürüldü.

19 Şubat 2009 02:00

İngiltere Merkez Bankası'nın, ekonomik durgunluğun giderilmesi ve canlılık yaratılabilmesi için, 30 yıl aradan sonra ilk kez para basmaya hazırlandığı öne sürüldü.

The Independent gazetesi, Merkez Bankası Başkanı Mervyn King'in önümüzdeki günlerde Maliye Bakanı Alastair Darling'e bir yazıyla başvurup, bu konuda iznini almaya hazırlandığını duyurdu.

Uzmanlar bankanın bu adımını resesyonun önlenmesi için bugüne kadar atılan en dramatik adım olarak nitelendiriyor.

Eleştirmenler ise, para basma girişimini sorumsuz bir girişim olarak niteledi ve bunun enflasyonu körükleyebileceği uyarısında bulundu.

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