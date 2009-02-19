İngiliz Merkez Bankası 30 yıl sonra para basacak

İngiltere Merkez Bankası'nın, ekonomik durgunluğun giderilmesi ve canlılık yaratılabilmesi için, 30 yıl aradan sonra ilk kez para basmaya hazırlandığı öne sürüldü.



The Independent gazetesi, Merkez Bankası Başkanı Mervyn King'in önümüzdeki günlerde Maliye Bakanı Alastair Darling'e bir yazıyla başvurup, bu konuda iznini almaya hazırlandığını duyurdu.



Uzmanlar bankanın bu adımını resesyonun önlenmesi için bugüne kadar atılan en dramatik adım olarak nitelendiriyor.



Eleştirmenler ise, para basma girişimini sorumsuz bir girişim olarak niteledi ve bunun enflasyonu körükleyebileceği uyarısında bulundu.

