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Dünya
Deutsche Welle

İngiliz mahkûmlara seçme yasağı AİHM'de

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İngiltere'de mahkûmlara uygulanan seçme yasağını görüşüyor.

12 Ağustos 2014 12:40


AİHM, 2009 yılında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımları engellenen 10 mahkûmun başvurusunu ele alıyor.

AİHM, daha önce aldığı bir kararda, Türkiye'nin hüküm giymiş mahkûmlara yönelik oy kullanma yasağıyla "serbest seçim hakkını" ihlal ettiğine karar vermişti. Rusya da Yüksek Mahkeme tarafından benzer bir kararla mahkûm edilmişti

AİHM, mahkûmların seçme hakkının sistematik olarak engellenemeyeceğini, bunun için mahkûmun işlediği suçun tür ve ağırlığının dikkate alınabileceğine işaret ediyor.

AİHM'in daha önce benzer gerekçelerle mahkûm ettiği İngiltere ise egemenlik haklarına işaret ederek mahkeme kararlarını uygulamıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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