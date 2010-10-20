-İNGİLİZ MAHKEMESİNDEN SUUDİ PRENSE 20 YIL HAPİS LONDRA (A.A) - 20.10.2010 - İngiliz "Old Bailey" Ağır Ceza Mahkemesi, Suudi Prensi Suud Abdülaziz bin Nasir El Suud'u cinayet suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bugünkü duruşmada Yargıç David Bean, El Suud'u, şubat ayında Londra'daki lüks otellerden birinde hizmetçisi Bandar Abdülaziz'i öldürmekten suçlu buldu. Yargıç Bean duruşmada El Suud'a hitaben, "Suudi kraliyet ailesine mensup olduğunuz için size daha fazla ya da daha az ceza vermem yanlış olur" dedi ve 20 yıllık hapis cezasını hükmetti. El Suud'un döverek öldürdüğü ortaya çıkan hizmetçisiyle eşcinsel ilişkisi olduğu İngiliz basınına yansımış, ancak Prensin avukatları bu yöndeki kanıtların kamuoyu ile paylaşılmamasını talep etmişti. Prens El Suud'un dedesi, mevcut Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın kardeşi. İngiltere'nin Suudi Arabistan'la hapishane transfer anlaşması bulunmadığı için Suudi Prensinin hapis cezasını ülkesinde çekmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor.