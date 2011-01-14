İngiliz Lord: Türkiye Hamas'a yakın görünüyor

T24 - İngiliz Lord Trible, Türkiye'nin Ortadoğu politikasında bazı muğlaklıklar olduğunu savunarak, "Türkiye İsrail ile Suriye arasında dolaylı görüşmeler yürütüyor, ancak diğer taraftan Filistin konusunda Hamas'a yakın görülüyor" dedi.



İngiliz Parlamentosu'nun üst kanadı Lordlar Kamarası'nda "Türkiye'nin Avrupa'daki ve Ortadoğu'daki Ekonomik ve Stratejik Rolü" konulu toplantı düzenlendi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Barones Meral Ece'nin girişimiyle başlatılan Türkiye toplantısı, 2 buçuk saat sürdü. Toplantıda birçok üye Türkiye'ye ilişkin görüşlerini ifade etti. Türkiye'ye ilişkin olumlu görüşlerini ifade Lordlar, Türkiye'nin hızla büyüdüğüne ve güçlü bir ülke olduğuna dikkati çekerek, AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu vurguladılar.





ECE: TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE



Barones Meral Ece,geçtiğimiz yıl Eylül ayında Türkiye'de anayasa değişikliğine ilişkin referandumun gerçekleştiğini vurgulayarak başladığı konuşamasında, referandum sonucundan AB'nin duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



“Referandum ve anayasa reformu gibi gelişmelerle Türkiye'nin AB üyeliğine otomatik olarak daha yaklaştığı sonucuna varılamayacağınıö söyleyen Ece, “Türkiye-AB ilişkileri son yılların en düşük seviyesindeö olduğunu veTürk kamuoyunda da AB üyeliğine ilişkin olumlu şeyler düşünülmediğini kaydetti.



AB kapısının Türkiye'ye kapatılmasının, milliyetçilerin ve aşırıcıların görüşlerini güçlendirdiği ve Türkiye'deki reform sürecine zarar verdiği yönündeki görüşlere katıldığını belirten Ece, Almanya'nın ve Fransa'nın Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin görüşlerinin "üyelik sürecine yardımcı olmadığını" belirten Ece, mevcut İngiliz hükümetinin ise bir önceki hükümet gibi Türkiye'nin AB üyeliğine destek verdiğinina ltını çizdi.





GÜNEY KIBRIS YETERLİ SORUMLULUĞU ALMIYOR



Lordlar Kamarası'ndaki konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Meral Ece, Kıbrıs sorunu nedeniyle Türkiye'nin AB sürecindeki yavaşladığını belirterek, "Güney Kıbrıs, ilginç bir şekilde Kıbrıs sorununun çözüm anahtarına Türkiye'nin sahip olduğuna inanıyor. Bana göre (Güney Kıbrıs) yeterli sorumluluğu almıyor" dedi.



Kıbrıs sorununun bir an önce çözülmesi ve KKTC üzerindeki izolasyonların kaldırılmasının gerekliliğinin de vurgulandığı toplantıda, Türkiye'nin AB üyeliği için çok uzun süredir beklediği kaydedildi.





TÜRK FİRMALARI 380 MİLYON STERLİN YATIRIM YAPTI



Türkiye'nin hızlı büyüyen ekonomisiyle 2011 yılında daha büyük bir rol oynayacağını vurgulayan ve Türkiye-İngiltere ilişkileri çerçevesindeki bazı istatistikleri aktaran Ece,Türk firmalarının İngiltere'ye 380 milyon sterlin yatırım yaptığını, 3 binden fazla Türk öğrencisinin İngiliz üniversitelerinde okuduğunu, İngiltere'de Türkçe konuşan toplumun 500 bin kişiye ulaştığını, geçen yıl 2,7 milyon İngiliz turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydetti.



Ece, şöyle ifade etti: "Türkiye'nin Ortadoğu'ya son zamanlarda odaklanması, ne Türkiye'nin sırtını Batı'ya döndüğü, ne de bazı eleştirmenlerin iddia ettiği gibi Türk dış politikasının İslamlaştığı anlamına geliyor.Türkiye Ortadoğu'da önemli bir diplomatik oyuncudur"





İSRAİL VE MAVİ MARMARA SALDIRISI



Kıbrıslı Türk Baroness Meral Ece, İngiliz Lordlar Kamarası'ndaki konuşmasında, Mavi Marmara saldırısına da değindi ve bu saldırının Türkiye-İsrail ilişkilerine zarar verdiğini ifade etti.



Ece, ayrıca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geçen yıl düşünce kuruluşu Chatham House tarafından verilen "Yılın Devlet Adamı" ödülüne layık görüldüğünü anımsatarak, "Yakın zamana kadar böyle bir ödülün verilmesi düşünülemezdi" dedi.



Avrupa'nın ve bölgenin uzun süreli barışı, istikrarı ve güvenliği için Türkiye'nin Avrupa'nın merkezinde yer alması gerektiğini ifade eden Ece, reformların sürmesi için Türkiye'ye destek verilmesi gerektiğini de önemle vurguladı.





LORD TRİMLE: TÜRKİYE DOĞU-BATI ARASINDA ÖNEMLİ BİR KÖPRÜ



Lord Trimble da Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkati çekerek başladığı konuşmasına, Türkiye'nin doğu ile batı arasında çok önemli bir köprü olduğunu, ancak "Köprü olmanın problemlerinden biri, belli bir derecede muğlaklık içermesi" diye devam etti.





'İNSANLIK ANITI' YIKILACAK MI?



Türkiye'nin Ortadoğu politikasında bazı muğlaklıklar olduğunu savunan Lord Trimble, "Türkiye'nin İsrail ile Suriye arasında dolaylı görüşmeler yürüttüğünü, ancak diğer taraftan Filistin konusunda Hamas'a yakın olduğunun görüldüğünü" öne sürdü.



Trimble, "Muğlaklık" konusunda bir başka örnek verirken de Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmeye çalıştığını belirterek, "Ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kars ziyaretinde bu şehirde bulunan "İnsanlık Anıtının" yıkılması yönünde olumsuz yorumlar yapıldığını" sözlerine ekledi.



Trimble, "Dolayısıyla muğlaklıklar görüyoruz ve bunların olumlu bir şekilde çözülmesini umuyoruz" dedi.



Barones Meral Ece ise toplantının sonundaki kısa konuşmasında, "muğlaklıklar ve zorluklar olduğunu, ancak bunları aşılabilecek" diye savundu.



Torplantıda ayrıca,İngiltere'nin Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteğe dikkati çeken üyeler, iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasının önemine işaret etti.







