İngiliz Llyods Bank devletin kontrolünde

Lloyds Banking Grup'tan yapılan açıklamada, banka bünyesinde bulunan 260 milyar sterlin (367 milyar dolar) tutarındaki riskli varlıkları devletin üzerine alarak Llyod Bank'ın en büyük hissedarı konumuna geldiği belirtildi.İngiltere'de bugün yapılan açıklamaya göre, varılan anlaşma uyarınca devletin bankadaki hissesi yüzde 43,5'den yüzde 65'e çıkacak.Açıklamada, bankacılık grubunun büyük bölümü iş kredileri olmak üzere kredi tutarını iki yıl içinde 28 milyar sterlin (39 milyar dolar) arttıracağı belirtildi.