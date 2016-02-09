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Dünya

İngiliz Kraliyet Sarayı önünde kendini yaktı

Olay anında Düşes ve Prens’in sarayda olmadığı açıklandı

09 Şubat 2016 17:23

İngiltere'de kimliği açıklanmayan bir kişi Prens William ve eşi Düşes Kate’in resmi konutu olan Kensington Sarayı'nın önünde kendini yaktı. Polis, kendini yakan kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BBC’nin haberine göre, olayın terör bağlantısı bulunmuyor. Polis, adamın kendini yakmasından üç saat önce bir hastaneden telefon aldıklarını ve hastalarından birinin geri dönmediği bilgisini aldıklarını söyledi. Daha sonra, sarayın önünde bir kişinin şüpheli davranışlar sergilediği yönünde ihbar alan polis, olay yerine vardığında 40’lı yaşlarındaki adamı yanarken buldu.

Kraliyet sözcüsü, Düşes ve Prens’in olay anında sarayda olmadığını açıkladı.

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