-İNGİLİZ KRALİYET DÜĞÜNÜNE DOĞRU LONDRA (A.A) - 22.03.2011 - İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William'ın müstakbel eşi Kate Middleton'ı düğününe geçen yıl öğrenci gösterilerinde saldırıların hedefi olan "Rolls-Royce" marka araba taşıyacak. Geçen yıl üniversite harçlarının artışı nedeniyle Londra'daki öğrenci protestolarında içinde Prens Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın bulunduğu araç saldırıya uğramıştı. Üzerine boya atılan ve arka camı kırılan araçta bulunan Prens ve eşine zarar gelmemişti. Olayın ardından onarılan "Rolls-Royce" marka araba 29 Nisan'daki düğün için hazırlandı. 29 Nisan sabahı, Prens William'ın müstakbel eşi Kate Middleton'ı düğünün yapılacağı Westminster Kilisesine bu araç götürecek. Düğünün ardından ise çiftin, Prens Charles ve Diana'yı da 1981 yılındaki düğünlerinin ardından taşıyan atlı arabanın Buckingham Sarayına götürmesi bekleniyor.