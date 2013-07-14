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Dünya

İngiltere'nin kraliyet bebeğinden, ekonomiye 250 milyonluk katkı

İngiltere'de Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton'ın doğacak bebeğinin, ülke ekonomisine katkısının 250 milyon sterlinden fazla olması bekleniyor

14 Temmuz 2013 21:32

Nottingham'da bulunan Perakende Satış Merkezi'nin tahminlerine göre, Prens William ve eşi Kate Middleton'ın doğacak olan  kraliyet bebeğiyle ilgili satılacak hediyelik eşyalar, kitaplar, oyuncaklar, DVD'lerin yanı sıra bebeğin doğumunun ardından ülke genelinde yapılacak kutlama masraflarının, İngiltere ekonomisine katkısı 250 milyon sterlinden fazla olacak.

Bu arada bu ay içinde doğması beklenen kraliyet bebeği için Londra'daki St. Mary Hastanesi önünde basının bekleyişi sürüyor. İngiltere kraliyet tahtının üçüncü sıradaki varisi olacak bebeğin cinsiyeti ise merak konusu.

Bebeğin cinsiyetiyle ilgili İngiliz basınında yer alan spekülasyonlara karşın çiftin, doğacak çocuklarının cinsiyetini bilmediği iddia ediliyor. Bebeğin cinsiyeti ve bebeğe konabilecek isimle ilgili ise iddia oyunları oynanıyor.

Diana, Elizabeth, Victoria, Charlotte, Alexandra, George, James, Philip, Charles, Richard gibi isimler bebeğe konulabilecek isimler arasında bulunuyor. Sosyal paylaşım sitelerinde ise kimi zaman Kate'in doğuma alındığına dair yanıltıcı bilgiler yer alıyor.

Kraliyet bebeğinin doğumunun kamuoyuna duyurulmasının yıllardır süren kraliyet geleneğiyle yapılması bekleniyor. Buna göre, doğumdan sonra bebeğin cinsiyeti ve kilosu Buckingham Sarayı'nın ambleminin üzerinde bulunduğu bir kağıda yazılacak. Kraliyet yetkilileri bu kağıdı, çok sayıda basın mensubunun da bekleyeceği hastanenin önündeki arabaya verecek ve kağıt Buckingham Sarayı'na gönderilecek. Kağıdın Buckingham Sarayı'na ulaştırılması ve Kraliçe'nin doğumla ilgili bilgilendirilmesinin ardından, bebeğin cinsiyeti kamuoyu ile paylaşılacak.

Ayrıca, Buckingham Sarayı'nın girişine kamuoyunun görebileceği doğumla ilgili duyuru asılacak.

Kate ile William, Londra'daki Westminster Katedrali'nde 29 Nisan 2011'de görkemli bir düğünle evlenmişti. Kraliyet tahtı varisliğiyle ilgili geçen yıl yapılan kanun değişikliğine göre, Kate ile William'ın ilk çocukları kız olursa, tahtın varisi olabilecek ve "prenses" unvanı alacak.

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