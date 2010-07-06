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Dünya

İngiliz kraliyet ailesinin halka maliyeti: 60 milyon dolar

İngiliz kraliyet sarayı kraliyet ailesinin İngiliz halkına geçen yılki maliyetinin 60 milyon doları bulduğunu açıkladı.

06 Temmuz 2010 03:00

T24- İngiliz kraliyet sarayı, kraliyet ailesinin İngiliz halkına geçen yılki maliyetinin yaklaşık 60 milyon doları bulduğunu açıkladı.

Bu, halk için kişi başına neredeyse bir dolar maliyet anlamına geliyor. Önceki yıldan bütçeye aktarılan miktar ise 4 milyon dolar.


Buckingham’ın harcamalarına ilişkin açıklama, İngiltere’nin kamu harcamalarında kesintiye gittiği ve rekor düzeydeki bütçe açığının kapatılmaya çalışıldığı bir döneme rastlıyor.


Saray harcamalarını denetleyen Alan Reid, kraliyet ailesinin İngiltere’nin içinde bulunduğu zor durumdan “ciddi şekilde haberdar” olduğunu açıkladı.


Kraliçe Elizabeth’in saraya yeni çalışanların alınmasının durdurulması ve daha az uçak seyahati yapılması gibi maliyet azaltıcı önlemler aldığı da belirtildi.


Ancak açıklamalar, Buckingham’ın dışında toplanarak kraliyet ailesini vergi mükelleflerinin parasını harcamakla suçlayan protestoculara engel olamadı. Protestocular Kraliçe Elizabeth’in maaşa bağlanmasını talep etti.

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