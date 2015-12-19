İngiliz kraliyet ailesinin en küçük erkek üyesi anaokuluna başlıyor

İngiliz Kraliyet ailesinin en küçük erkek üyesi Prens George, 2016’nın Ocak ayı içinde ailece yaşadıkları Norfolk’ta bir anaokuluna başlayacağı duyuruldu.

CNN Türk’ün haberine göre Cambridge Düşesi Kate Middleton ile Prens William, minik George'un eğitimine ilk adımı atması için mütevazı bir okul tercih etti.

Prens George'un gideceği anaokulu, kraliyet çiftinin sürekli yaşadıkları Norfolk'taki evlerinin birkaç dakika uzağında bulunuyor. Günlük ücreti 33 Sterlin olan anaokuluna genellikle devlet yardımı da alan orta halli ailelerin çocukları devam ediyor.

Prens William ve Kate Middleton'ın ailece Londra'daki evlerine gitmeleri gerektiğinde ise Prens George okula devam edemeyecek.

Prens George'un yarım gün gideceği anaokulunda çocuklara Montessori yöntemiyle eğitim veriliyor. Hem Prens William hem de Kate Middleton, okul öncesinde aynı eğitimden geçmişlerdi.

Kate Middleton ile Prens William'ın küçük George'un olabildiğince normal bir çocuk olarak büyümesini istedikleri için Kensington'taki yıllığı 15 bin Sterlin olan pahalı okullar yerine bu mütevazı anaokulunu tercih ettikleri söyleniyor.

Prens George'un gideceği anaokulunda özel yardıma ihtiyaç duyan çocukların da eğitim gördüğü belirtildi.