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Dünya

İngiliz Kraliyet Ailesi'ne yeni bir prens daha katıldı

Prens William ve Cambridge Düşesi Catherine'in oğlu, tahtın 5. sıradaki varisi oldu

23 Nisan 2018 19:23

İngiltere Kraliyet ailesi, Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Catherine'in bugün bir erkek çocuk doğurduğunu duyurdu.

George ve Charlotte adlarında iki çocukları daha bulunan William ve Catherine çiftinin yeni doğan bebekleri, tahtın beşinci varisi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki St. Mary's Hastanesi'nde gerçekleşen doğum öncesinde çiftin, bebeklerinin cinsiyetini bilmedikleri bildirildi.

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, anne Catherine Middleton ile bebeğin sağlığının iyi olduğu kaydedildi.

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