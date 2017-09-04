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Dünya

İngiliz Kraliyet ailesine üçüncü bebek geliyor!

Dört yaşındaki Prens George ve 2 yaşındaki Prenses Charlotte'a kardeş geliyor

04 Eylül 2017 15:57

İngiltere kraliyet ailesi, Cambridge Düşesi Kate Middle ile Prens William'ın üçüncü çocuklarını beklediklerini duyurdu.

Kensington Sarayı'nın yayınladığı bildirgede, "Ekselansları Cambridge Dükü ve Düşesi, Cambridge Düşesi'nin üçüncü çocuklarını beklediklerini sevinçle duyurur" ifadeleri yer aldı.

CNN International'ın haberine göre, bildirgede, Kraliçe Elizabeth'in ve her iki ailenin de haberi sevinçle karşıladığı kaydedildi.

Bu haber demek oluyor ki, dört yaşındaki Prens George ve 2 yaşındaki Prenses Charlotte'a kardeş geliyor.

Kensington Sarayı, daha önceki iki gebeliğinde olduğu gibi, Kate Middleton'ın hiperemezesis gravidarum yaşadığını belirtti.

Yani, Düşes, hamileliğin erken safhalarındaki mide bulantısı ve kusma bulgularını, tipik dozundan daha fazla yaşıyor.

Şimdi gözler, yine, her zamankinden çok, kraliyet ailesinin üzerinde.

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