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Dünya

İngiliz Kraliyet Ailesi, IRA'yla görüştü

İngiltere veliahtı Prens Charles, IRA'nın siyasi temsilcisi olarak bilinen Sinn Feinn partisinin Genel Başkanı Gerry Adams'la bir araya geldi

20 Mayıs 2015 01:17

İngiltere veliahtı Prens Charles, IRA'nın siyasi temsilcisi olarak bilinen Sinn Fein partisinin Genel Başkanı Gerry Adams'la bir araya geldi. İrlanda’ya 4 günlük ziyarette bulunan Prens Charles'ın Adams 'la görüşmesi, Londonderry’de protesto edildi. Babası, 1971’de yaşanan Bloody Sunday’de öldürülen Danny Teggard, “Babam da öldürülen masum siviller arasındaydı. Prens Charles’ın Belfast’a gelmesine karşıyım” ifadelerini kullandı.

Prens Charles’ın Gerry Adams ve Matin McGuinnes ile 15 dakika görüştüğü ve yarın amcası Lord Mountbatten’ın mezarını ziyaret edeceği öğrenildi. Lord Mountbatten, 1979 yılında İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu (IRA) tarafından öldürülmüştü.

2012 yılında Sinn Fein Başkan yardımcısı eski IRA komutanı, Martin McGuinness Belfast da, Lyric Tiyatrosu’nda Kraliçe ile tokalaşmış ve bu anlar tarihe geçmişti. 

 

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