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Ekonomi

İngiliz KOBİ'leri: ‘Ülke ciddi resesyonda’

İngiltere’deki küçük ve orta ölçekli firmaları temsil eden İngiltere Ticaret Odası’nın (BBC) 5 bin üyesine göre ülke resesyonda.

07 Ekim 2008 03:00

İngiltere Ticaret Odası’nın (BBC) 5 bin üyesi arasında yaptığı araştırmanın sonuçları, İngiliz iş adamlarının ülkelerinin şu anda ‘ciddi resesyonda’ (durgunluk) olduğuna inandıklarını ortaya koydu.

BCC araştırmasında, ayrıca iş çevrelerinin işsizliğin gelecek yıla kadar 350 bin kadar artış göstereceği tahmininde bulundukları da bildirildi.

BCC’nin yılın her çeyreği için üyeleri arasında gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları ayrıca, BCC üyelerinin hem üretim hem de hizmet sektöründe güvenin tümüyle çöktüğüne inandıklarını gösterdi.

BCC üyeleri, hükümet ve İngiltere Merkez Bankasını acil önlem almaya çağırırken, teknik olarak İngiltere’nin yılın üst üste iki çeyreğinde negatif büyüme yaşamadığı için henüz resesyonda olmadığının söylenmesi durumu değiştirmeyecektir dedi.

BCC yönetimi de üyeleri arasında yapılan anketin sonuçlarını değerlendirirken, ‘son derece olumsuz bir tablo’ ile karşı karşıya bulunulduğuna ve ekonominin ciddi bir baskı altında bulunduğuna dikkat çekti.

İşsizliğin gelecek yıl 350 bin kadar artarak toplam işsiz sayısının 2 milyonun üzerine çıkacağına inandıklarını belirten BCC yöneticileri, İngiltere Merkez Bankası’nın faizleri düşürerek ekonomiye biraz olsun hareket getirebileceğine dikkat çekti.

BCC İngiltere’deki küçük ve orta ölçekli firmaları temsil ediyor.

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